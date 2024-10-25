Ввоз 70 килограммов взрывчатки предотвратили псковские таможенники
Ввоз 70 килограммов взрывчатых веществ предотвратили псковские таможенники за девять месяцев 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни.
Профессиональное применение технических средств и аналитическая работа также способствовали пресечению ввоза в страну более 300 килограммов наркотических средств.
Помогают таможенникам в работе 25 служебных собак, обученных поиску наркотических веществ и табачной продукции.
Всего в этом году осмотрено с применением мобильных и стационарных инспекционно-досмотровых комплексов более 120 тысяч грузовых и легковых автомобилей.
Напомним, 25 октября отмечают День таможенника России.
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