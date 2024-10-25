Ввоз 70 килограммов взрывчатки предотвратили псковские таможенники

11:15, 25 октября 2024, ПАИ

Ввоз 70 килограммов взрывчатых веществ предотвратили псковские таможенники за девять месяцев 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни.

Профессиональное применение технических средств и аналитическая работа также способствовали пресечению ввоза в страну более 300 килограммов наркотических средств.

Помогают таможенникам в работе 25 служебных собак, обученных поиску наркотических веществ и табачной продукции.

Всего в этом году осмотрено с применением мобильных и стационарных инспекционно-досмотровых комплексов более 120 тысяч грузовых и легковых автомобилей.

Напомним, 25 октября отмечают День таможенника России.