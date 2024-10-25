Около 500 псковичей примут участие в Максимовском хореографическом фестивале

14:13, 25 октября 2024, ПАИ

Открытый региональный фестиваль по хореографическому искусству, посвящённый творчеству заслуженного работника культуры РСФСР, известного на Псковщине хореографа и педагога Владимира Максимова, пройдёт в Пскове в ноябре. В фестивале примут участие около 500 псковичей, сообщил директор Дома офицеров Пскова Александр Царкозенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, сегодня, 25 октября.

В рамках фестиваля в ноябре пройдут мастер-классы, конкурс хореографических коллективов Псковской области и вечер, посвящённый творчеству Владимира Максимова.

«Когда мы думаем о развитии, то думаем о том, как нам нужно выстроить свою работу по развитию хореографического искусства не только Дома офицеров, но и в целом на Псковщине. Есть проблемы, цели, задачи и есть стремление, чтобы это направление сделать одним из ведущих в нашей работе. Буквально несколько лет назад мы создали АНО «Центр талантов» для того, чтобы можно было привлекать дополнительные средства для реализации наших проектов и один из проектов – это фестивальное движение. <…> Сейчас мы планируем провести открытый межрегиональный фестиваль хореографического искусства, посвящённый нашему псковичу, хореографу, заслуженному работнику в хореографическом искусстве Владимиру Константиновичу Максимову. Был написан проект, мы получили поддержку в виде гранта и конечно же реализация этого проекта будет осуществляться у нас в Пскове», – отметил Александр Царкозенко.

В рамках фестиваля творческий подарок представит профессиональный коллектив Государственного академического ансамбля песни и пляски Донских казаков. В завершение фестиваля, 29 ноября, в концертном зале Дома офицеров состоится вечер памяти, посвящённый творчеству Владимира Максимова. На нём будет представлена большая концертная программа, отметил гость пресс-конференции.

«Поскольку в фестивальной программе есть конкурс, конечно, мы стараемся пригласить в жюри хореографов, которые объективно будут оценивать и привнесут свой опыт, своё видение. Жюри у нас приглашено из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области. В жюри псковичей не будет вообще», – заметил директор Дома офицеров.

На сегодняшний день для участия в конкурсе в рамках фестиваля откликнулось 14 муниципалитетов Псковской области, около 500 человек. Заявлено более 60 хореографических номеров. Конкурсная программа будет идти весь день, подчеркнул Александр Царкозенко.

Напомним, автономная некоммерческая организация культуры, искусства и спорта «Центр талантов» в 2024 году получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив на реализацию творческого социального проекта «Региональный фестиваль хореографического искусства».