Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании

15:19, 25 октября 2024, ПАИ

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на заседании совета директоров, которое пройдёт 20 декабря 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Ужесточение денежно-кредитной политики требуется для снижения инфляции. Так, по прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 4,5–5 % в 2025 году и на 4 % в 2026 году.

Напомним, что Банк России сегодня повысил ключевую ставку с 19 до 21 %. По прогнозу регулятора, годовая инфляция в конце года ожидается в диапазоне от 8 до 8,5 %.