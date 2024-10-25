Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании
Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на заседании совета директоров, которое пройдёт 20 декабря 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
Ужесточение денежно-кредитной политики требуется для снижения инфляции. Так, по прогнозу Банка России, годовая инфляция снизится до 4,5–5 % в 2025 году и на 4 % в 2026 году.
Напомним, что Банк России сегодня повысил ключевую ставку с 19 до 21 %. По прогнозу регулятора, годовая инфляция в конце года ожидается в диапазоне от 8 до 8,5 %.
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