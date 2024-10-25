Жителей псковского микрорайона Паневик просят закрыть газовые краны на фасадах домов

14:55, 25 октября 2024, ПАИ

Шкафные регуляторные пункты меняют специалисты «Газпром газораспределение Псков» в микрорайоне Паневик. Работы начались с 24 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

После этого специалисты начнут восстанавливать газоснабжение оставшихся домовладений в микрорайоне Паневик.

Пуск газа могут выполнить только после проведения испытаний на герметичность наружного газопровода, подчеркнули в пресс-службе компании. «Для этого собственникам домовладений необходимо закрыть краны на фасадах домов», – объяснили специалисты.

Пока не завершится проверка герметичности газопровода, собственники домов не могут самостоятельно включать газовое оборудование. «Это приводит к падению давления», – подчеркнули в пресс-службе.

Жителям микрорайона Паневик следует дождаться окончания испытаний и включать газовое оборудование только после соответствующего разрешения специалистов «Газпром газораспределение Псков».

Напомним, что на перекрёстке улиц Индустриальной и Литейной в Пскове 3 октября произошло ДТП. Тогда автомобиль врезался в шкафной регуляторный пункт, который предназначен для снижения входного давления природного газа.