Месячник по благоустройству прошёл в Опочке
Месячник по благоустройству прошёл в Опочке, сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в своём Telegram-канале.
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Фото: Telegram-канал Юрия Ильина
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Фото: Telegram-канал Юрия Ильина
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Фото: Telegram-канал Юрия Ильина
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Фото: Telegram-канал Юрия Ильина
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Фото: Telegram-канал Юрия Ильина
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Фото: Telegram-канал Юрия Ильина
В рамках месячника сотрудники администрации муниципалитета, депутаты округа, пожарные, студенты и прихожане церкви Покрова Божией Матери провели работу по наведению чистоты и порядка – спилили кустарники и аварийные деревья, скосили траву и убрали мусор.
Помимо этого, месячник по благоустройству прошёл в Печорах.
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