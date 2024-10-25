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Общество

Месячник по благоустройству прошёл в Опочке

Месячник по благоустройству прошёл в Опочке, сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

  • Месячник по благоустройству прошёл в Опочке
    Фото: Telegram-канал Юрия Ильина
  • Месячник по благоустройству прошёл в Опочке
    Фото: Telegram-канал Юрия Ильина
  • Месячник по благоустройству прошёл в Опочке
    Фото: Telegram-канал Юрия Ильина
  • Месячник по благоустройству прошёл в Опочке
    Фото: Telegram-канал Юрия Ильина
  • Месячник по благоустройству прошёл в Опочке
    Фото: Telegram-канал Юрия Ильина
  • Месячник по благоустройству прошёл в Опочке
    Фото: Telegram-канал Юрия Ильина

В рамках месячника сотрудники администрации муниципалитета, депутаты округа, пожарные, студенты и прихожане церкви Покрова Божией Матери провели работу по наведению чистоты и порядка – спилили кустарники и аварийные деревья, скосили траву и убрали мусор.

Помимо этого, месячник по благоустройству прошёл в Печорах.

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