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Жителя Бежаницкого района оштрафовали за оскорбление подростка во время переписки

18-летнего жителя Бежаницкого района привлекли к ответственности за оскорбление подростка в мессенджере, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

18-летний житель Бежаницкого района получил штраф за оскорбление подростка через Telegram. Фото: ПАИ

Установлено, что в июле 2024 года 18-летний молодой человек из-за личных неприязненных отношений неоднократно оскорбил 16-летнего подростка в мессенджере Telegram. Молодой человек выражался в адрес мальчика грубыми нецензурными выражениями, унизив его честь и достоинство.

Прокуратура района в отношении совершеннолетнего гражданина возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Молодого человека привлекли к ответственности и оштрафовали на три тысячи рублей.

Ранее жительницу Новоржевского района оштрафовали за оскорбления в родительском чате.

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Жителя Бежаницкого района оштрафовали за оскорбление подростка во время переписки
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