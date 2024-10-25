Жителя Бежаницкого района оштрафовали за оскорбление подростка во время переписки

17:41, 25 октября 2024, ПАИ

18-летнего жителя Бежаницкого района привлекли к ответственности за оскорбление подростка в мессенджере, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в июле 2024 года 18-летний молодой человек из-за личных неприязненных отношений неоднократно оскорбил 16-летнего подростка в мессенджере Telegram. Молодой человек выражался в адрес мальчика грубыми нецензурными выражениями, унизив его честь и достоинство.

Прокуратура района в отношении совершеннолетнего гражданина возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Молодого человека привлекли к ответственности и оштрафовали на три тысячи рублей.

Ранее жительницу Новоржевского района оштрафовали за оскорбления в родительском чате.