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Удостоверения ветеранов боевых действий вручили жителям Пскова в филиале фонда «Защитники Отечества»

Удостоверения ветеранов боевых действий вручили жителям Пскова в филиале фонда «Защитники Отечества». Церемония вручения традиционно началась с прослушивания гимна фонда «Защитники Отечества», написанного Максимом Фадеевым, каждое слово которого было согласовано с участниками и ветеранами СВО, после чего военный комиссар по Пскову и Псковскому району Николай Александров вручил удостоверения ветеранов боевых действий Никите Кожевникову и Дмитрию Шохину, достойно исполнившим свой гражданский и воинский долг в зоне спецоперации. Об этом ПАИ сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества».

Удостоверения ветеранов боевых действий вручили жителям Пскова в филиале фонда «Защитники Отечества». Фото: группа «Защитники Отечества | Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»


От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и правительства Псковской области к присутствующим обратился начальник управления специальных программ Юрий Грязнов.

«Прошу вас сохранить ту гражданскую позицию, которую вы уже проявили, прошу вас продолжать занимать активную жизненную позицию, чтобы мы продолжали ковать победу. Много сил ещё нужно приложить, нужно работать с молодёжью, помогать ребятам, что остались на передовой. Желаю вам побыстрее адаптироваться к гражданской жизни и найти себя. Спасибо вам за вашу ратную работу!» – сказал он.

Поздравили с присвоением нового статуса ветеранов боевых действий и напутствовали героев руководитель отдела по воспитательной работе филиала центра военно-спортивной подготовки «Воин» Игорь Яшкин и дважды кавалер ордена Мужества, заместитель председателя региональной Ассоциации ветеранов СВО Камиль Ижболдин, который воспользовался моментом и в торжественной обстановке вручил удостоверение члена ассоциации участнику спецоперации Владимиру Пугачеву.

В завершение встречи руководитель филиала фонда Надежда Васильева напомнила, что фонд «Защитники Отечества» создан для комплексного сопровождения ветеранов спецоперации и членов семей погибших бойцов, для оказания медицинской, психологической и юридической помощи, а также в переобучении, трудоустройстве и других значимых сферах жизни, при этом все услуги предоставляются в режиме одного окна для минимизации усилий героев. Поэтому сразу же после получения удостоверений ветеранам СВО были назначены социальные координаторы, которые приняли их на дальнейшее сопровождение.

О поддержке участников спецоперации и их семей и возможностях участников СВО в мирной жизни – в интервью со специалистами.

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