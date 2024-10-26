Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников поблагодарил команду Новоржевского муниципального округа за активную работу

В ходе рабочей встречи губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова обсудили основные аспекты деятельности Новоржевского муниципального округа в свете перехода к новой модели управления. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Любовь Трифонова проинформировала главу региона о ключевых изменениях, произошедших в муниципалитете в текущем году.

«Начало работы в округе ознаменовало объединение всех наших возможностей, в том числе финансовых. Мы постарались выстроить работу таким образом, чтобы закрывать наиболее актуальные для населения вопросы. Уже решены многие проблемы системного характера, которые накопились за предыдущие годы и тормозили развитие нашего муниципального образования: это отсутствие слаженной командной работы, отсутствие конструктивного взаимодействия с правительством области, безынициативность в реализации грантовых мероприятий и так далее. Сейчас эти задачи в нашей работе являются приоритетными», – cказала глава муниципалитета.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников и Любовь Трифонова обсудили реализацию нацпроектов, ремонт образовательных учреждений и дорог, реконструкцию Выборского дома культуры в Новоржевском муниципальном округе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 октября 2024

В Псковской области прошёл отборочный тур фестиваля экологической культуры и искусства «Тебе вручаются крылья»
26 октября 2024

Ещё с шестью погибшими на СВО военнослужащими простились в Псковской области
26 октября 2024

Михаил Ведерников поблагодарил команду Новоржевского муниципального округа за активную работу
25 октября 2024

Развитие Новоржевского муниципального округа обсудил Михаил Ведерников с Любовью Трифоновой
25 октября 2024

Акция «Культурные выходные» стартовала в Великолукском районе
25 октября 2024

Совещание о строительстве, реставрации и культурно-образовательных инициативах прошло в Псково-Печерском монастыре
25 октября 2024

Михаил Ведерников проконтролировал ход работ на территории Псково-Печерского монастыря
25 октября 2024

Всероссийская научно-практическая конференция «Служба пробации: перспективы развития в России» прошла в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...