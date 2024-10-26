Михаил Ведерников поблагодарил команду Новоржевского муниципального округа за активную работу

00:32, 26 октября 2024, ПАИ

В ходе рабочей встречи губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова обсудили основные аспекты деятельности Новоржевского муниципального округа в свете перехода к новой модели управления. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Любовь Трифонова проинформировала главу региона о ключевых изменениях, произошедших в муниципалитете в текущем году.

«Начало работы в округе ознаменовало объединение всех наших возможностей, в том числе финансовых. Мы постарались выстроить работу таким образом, чтобы закрывать наиболее актуальные для населения вопросы. Уже решены многие проблемы системного характера, которые накопились за предыдущие годы и тормозили развитие нашего муниципального образования: это отсутствие слаженной командной работы, отсутствие конструктивного взаимодействия с правительством области, безынициативность в реализации грантовых мероприятий и так далее. Сейчас эти задачи в нашей работе являются приоритетными», – cказала глава муниципалитета.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников и Любовь Трифонова обсудили реализацию нацпроектов, ремонт образовательных учреждений и дорог, реконструкцию Выборского дома культуры в Новоржевском муниципальном округе.