Пешеходную дорожку уложат до конца улицы Госпитальной в Пскове

10:42, 26 октября 2024, ПАИ

Пешеходную дорожку продлят до конца улицы Госпитальной в Пскове. Об этом сообщил глава города в своем Telegram-канале.

«Первый этап ремонта тротуаров на улице Госпитальной завершён. В него также вошло обустройство парковки вдоль дороги и съезд к военному госпиталю», – отметил он.

Основной объём работ был запланирован на следующий год, но по просьбам псковичей часть контракта выполнили с опережением сроков.

«В следующем году продлим пешеходную дорожку практически до конца улицы», – сказал Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников проверил ремонт тротуаров улицы Госпитальной в Пскове.