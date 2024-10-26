Пешеходную дорожку уложат до конца улицы Госпитальной в Пскове
Пешеходную дорожку продлят до конца улицы Госпитальной в Пскове. Об этом сообщил глава города в своем Telegram-канале.
«Первый этап ремонта тротуаров на улице Госпитальной завершён. В него также вошло обустройство парковки вдоль дороги и съезд к военному госпиталю», – отметил он.
Основной объём работ был запланирован на следующий год, но по просьбам псковичей часть контракта выполнили с опережением сроков.
«В следующем году продлим пешеходную дорожку практически до конца улицы», – сказал Борис Елкин.
Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников проверил ремонт тротуаров улицы Госпитальной в Пскове.
В Псковской области прошёл отборочный тур фестиваля экологической культуры и искусства «Тебе вручаются крылья»
Михаил Ведерников поблагодарил команду Новоржевского муниципального округа за активную работу
Развитие Новоржевского муниципального округа обсудил Михаил Ведерников с Любовью Трифоновой