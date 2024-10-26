«Письма при ней не было»: сова прилетела к псковичам

11:57, 26 октября 2024, ПАИ

Сова прилетела к псковичам сегодня утром. Фотографию птицы опубликовала жительница Запсковья Анна Прокопчук в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Птицу псковичка встретила сегодня около 8:30 у подъезда дома № 84 на улице Инженерной.

«Я подумала, что, может быть, она ранена, так как нас с мужем не боялась, смотрела на нас и вертела головой за нами, наблюдая, пока мы метались в поисках перчаток, чтобы её взять и отвезти в приют. Муж снял куртку, и она даже дала накинуть её на себя. Только хотел взять, как она улетела и села на балкон второго этажа 88-го дома», – рассказала Анна Прокопчук в беседе с корреспондентом ПАИ.



Фото: Анна Прокопчук



Фото: Анна Прокопчук



Фото: Анна Прокопчук





Письма при ней не было, пошутила псковичка.

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