Мощнейшая вспышка произошла на Солнце

12:42, 26 октября 2024, ПАИ

Вспышка максимального класса Х произошла на Солнце, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«В настоящий момент на Солнце продолжается сильная вспышка максимального класса Х!» – отметил он.

По словам Михаила Леуса, интенсивность вспышки уже достигла Х1,44 и пока рост активности продолжается.

Ранее сообщалось, что пик очередной магнитной бури придётся на 26 октября.