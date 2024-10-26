Мощнейшая вспышка произошла на Солнце
Вспышка максимального класса Х произошла на Солнце, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.
«В настоящий момент на Солнце продолжается сильная вспышка максимального класса Х!» – отметил он.
По словам Михаила Леуса, интенсивность вспышки уже достигла Х1,44 и пока рост активности продолжается.
Ранее сообщалось, что пик очередной магнитной бури придётся на 26 октября.
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