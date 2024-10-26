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Общество

Установленную в Псковском музее-заповеднике колбу для советских монет почти заполнили

Колбу для советских монет, установленную в Псковском музее-заповеднике в рамках акции «Живая память благодарных поколений», почти заполнили. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Установленную в Псковском музее-заповеднике колбу для советских монет почти заполнили. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Благодаря вашей активности, колба в Псковском музее почти заполнена. Приносите сохранившиеся монеты советской эпохи и становитесь создателями нового символа Дня Победы и единения народов России и Белоруссии на новом историческом этапе!» – призвали в музее.

Из собранных со всей России и Белоруссии монет в Москве, Минске и Бресте будут выплавлены памятные знаки, посвященные подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

Колба для сбора советских монет в рамках Всенародной акции «Живая память благодарных поколений» установлена в фойе главное здания Псковского музея-заповедника с 13 мая.

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