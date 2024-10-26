Псковичам дали рекомендации по профилактике йододефицита

23:39, 26 октября 2024, ПАИ

В региональном комитете по здравоохранению псковичам дали рекомендации по профилактике йододефицита.

В комитете отметили, что недостаток йода в организме может привести к серьёзным заболеваниям щитовидной железы, включая тиреотоксикоз, эндемический зоб и гипотиреоз.

Дефицит йода представляет особую опасность для беременных женщин, детей и подростков. Он может привести к различным тяжёлым последствиям: к заболеваниям щитовидной железы, к осложнениям сердечно-сосудистых болезней, к прерыванию беременности, к порокам развития плода, к задержке физического и умственного развития детей, к девиантному поведению подростков и снижению их успеваемости в школе.

Недостаточное поступление йода с пищей является причиной 65 % случаев заболеваний щитовидной железы у взрослых и 95 % – у детей и подростков. В целом более 70 % населения России испытывают недостаток йода в своём рационе, уточнили в комитете.

Для профилактики йододефицита необходимо включить в рацион продукты, богатые йодом, такие как морская капуста, белая фасоль, картофель, морковь, свёкла, грудка индейки, яйца, треска, креветки, чернослив, клубника, клюква, яблоки, шпинат, хурма, брокколи, зелень.

«К сожалению, восполнить дефицит йода пищевыми продуктами невозможно. Поэтому важно регулярно употреблять в пищу продукты, специально обогащённые йодом, самым привычным и доступным из которых является йодированная соль. Вопреки распространённым мифам, получить переизбыток йода таким путём невозможно: йодирование не придаёт соли необычный вкус или запах, а стоимость йодированной соли практически не отличается от обычной», – отметили в комитете.

Также следует регулярно проходить обследования у специалиста. При явном недостатке йода в рационе врач-эндокринолог может назначить специальные витаминно-минеральные препараты, содержащие йод. Нельзя начинать их приём бесконтрольно – тип препарата и его дозировка подбираются только после анализов.

Признаками йододефицита могут служить увеличение размеров щитовидной железы, затруднение при глотании, ухудшение памяти, слабость, хроническая усталость, сухость кожи, ломкость ногтей, анемия, отёки. При проявлении симптомов йододефицита следует обратиться к врачу-эндокринологу.

«Следите за своим здоровьем и уделяйте внимание предупреждению йододефицита. Помните: своевременные меры профилактики помогут избежать серьёзных проблем со здоровьем в будущем», – заключили в комитете по здравоохранению.