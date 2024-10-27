О планах инженерной школы на базе ПсковГУ рассказал замминистра промышленности псковский губернатор

11:03, 27 октября 2024, ПАИ

О планах Передовой инженерной школы на базе ПсковГУ в сотрудничестве с Белорусским национальным техническим университетом рассказал заместителю министра промышленности и торговли РФ Михаилу Иванову губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Планы у ПИШ серьёзные, в том числе изготовление опытного образца гибридного обрабатывающего центра, разработка новых технологий получения материалов, открытие сетевых программ аспирантуры и так далее. В перспективе это даёт хорошие возможности для участия в новом нацпроекте «Средства производства и автоматизации». ПИШ создаёт базу, направленную на достижение целей устойчивого развития промышленности. С этим учётом вместе будем рассматривать ОЭЗ «Моглино» для возможного размещения новых производств станкоинструментальной промышленности», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор поблагодарил замминистра и всю команду министерства «за доверие, конструктивное сотрудничество и внимание к Псковской области».

Напомним, вчера Михаил Иванов и Михаил Ведерников приняли участие в запуске производства в рамках проекта «Севкабель» на территории завода ООО «СКТ Групп».