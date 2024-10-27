Большую интерактивную программу подготовил Пушкинский заповедник к «Ночи искусств»

14:56, 27 октября 2024, ПАИ

Культурно-образовательный проект ко Дню народного единства представит своим гостям Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

3 ноября в рамках всероссийской акции «Ночь искусств – 2024» в Пушкинском заповеднике проведут большую интерактивную программу. Её названием стал слоган, под которым проходит вся «Ночь» нынешнего года: «Искусство объединяет». Новую программу проведут в выставочных залах музейного научно-культурного центра (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), где работает принципиально новая не только для «Михайловского», но и для всего региона экспозиция «Эмоции природы, природа эмоций».

Тут же, в музейном НКЦ, все желающие смогут стать участниками театрализованной поэтической программы «О, православная земля священных памятников Пскова...». Специально ко Дню народного единства её подготовил и проведёт давний друг и соратник Пушкинского заповедника, актёр театра и кино, лауреат международного конкурса «Овации», мастер художественного слова Михаил Драгунов (Санкт-Петербург). Премьера пройдёт в зале, где размещена и работает большая фондовая выставка «История создания драмы А. С. Пушкина «Борис Годунов», живо передающая дух времён царя Бориса и Смутного времени, но ещё более ярко рассказывающая о том периоде, когда Пушкин работал над своей «Комедией о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и Гришке Отрепьеве», уточнили в музее.

Подробности предстоящей акции можно уточнить на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».