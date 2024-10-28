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Общество

Оптимальное время для сна назвал невролог

Оптимальное время для сна составляет 7–9 часов, заявил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.

Взрослый человек должен спать 7–9 часов, хотя некоторым людям достаточно и шести часов сна, что скорее является редким исключением, пояснил он. Хронический недосып может приводить к чрезмерной усталости, проблемам с концентрацией внимания и ухудшению иммунитета, заключил Владимир Мартынов.

Ранее нутрициолог объяснил причины появления бессонницы.

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