Оптимальное время для сна назвал невролог
Оптимальное время для сна составляет 7–9 часов, заявил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
Взрослый человек должен спать 7–9 часов, хотя некоторым людям достаточно и шести часов сна, что скорее является редким исключением, пояснил он. Хронический недосып может приводить к чрезмерной усталости, проблемам с концентрацией внимания и ухудшению иммунитета, заключил Владимир Мартынов.
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