На вакцинацию от гриппа приглашают псковичей

08:38, 28 октября 2024, ПАИ

На вакцинацию от гриппа приглашают псковичей, сообщили ПАИ в Псковской городской поликлинике.

Выездная вакцинация от гриппа пройдёт с 28 октября по 1 ноября с 10:00 до 15:00, а также 2 ноября с 10:00 до 13:00 у торгового центра «Империал» (Коммунальная, 41).

По всем вопросам псковичи могут обращаться в кол-центр поликлиники но номеру 299-028.

Ранее псковичам рассказали, от чего можно вакцинироваться одновременно с прививкой от гриппа.