На вакцинацию от гриппа приглашают псковичей
На вакцинацию от гриппа приглашают псковичей, сообщили ПАИ в Псковской городской поликлинике.
Выездная вакцинация от гриппа пройдёт с 28 октября по 1 ноября с 10:00 до 15:00, а также 2 ноября с 10:00 до 13:00 у торгового центра «Империал» (Коммунальная, 41).
По всем вопросам псковичи могут обращаться в кол-центр поликлиники но номеру 299-028.
Ранее псковичам рассказали, от чего можно вакцинироваться одновременно с прививкой от гриппа.
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