29 октября дома-музеи Пушкинского заповедника будут закрыты на санитарный день

09:49, 28 октября 2024, ПАИ

29 октября в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» — плановый «санитарный вторник», сообщили ПАИ в учреждении.

Дома-музеи будут весь день закрыты на санитарное обслуживание, но никто не помешает гостям Михайловского, Тригорского и Петровского погулять по усадебным паркам.

Музейщики также просят будущих гостей принять во внимание, что с 1 ноября Пушкинский заповедник переходит на график, традиционный здесь для так называемого низкого сезона. Это означает, что понедельники в мемориальных Михайловском, Тригорском и Петровском будут выходными, а посещение музейного комплекса в деревне Бугрово не стоит планировать на понедельники и вторники. В свои рабочие дни музей-заповедник будет принимать посетителей с 10:00 до 17:00.

Исключением станет ближайший, праздничный понедельник – 4 ноября. В Пушкинском заповеднике уточнили, что в День народного единства музеи будут открыты для посетителей с 10:00 до 17:00. 3 ноября в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» в музейном научно-культурном центре (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) проведут две премьеры: интерактивную программу «Искусство объединяет» и театрализованную поэтическую программу «О, православная земля священных памятников Пскова...».