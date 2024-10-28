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Общество

29 октября дома-музеи Пушкинского заповедника будут закрыты на санитарный день

29 октября в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» — плановый «санитарный вторник», сообщили ПАИ в учреждении.

Пётр Чеканцев. В полях. Прогулка (2011). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Дома-музеи будут весь день закрыты на санитарное обслуживание, но никто не помешает гостям Михайловского, Тригорского и Петровского погулять по усадебным паркам.

Музейщики также просят будущих гостей принять во внимание, что с 1 ноября Пушкинский заповедник переходит на график, традиционный здесь для так называемого низкого сезона. Это означает, что понедельники в мемориальных Михайловском, Тригорском и Петровском будут выходными, а посещение музейного комплекса в деревне Бугрово не стоит планировать на понедельники и вторники. В свои рабочие дни музей-заповедник будет принимать посетителей с 10:00 до 17:00.

Исключением станет ближайший, праздничный понедельник – 4 ноября. В Пушкинском заповеднике уточнили, что в День народного единства музеи будут открыты для посетителей с 10:00 до 17:00. 3 ноября в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» в музейном научно-культурном центре (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) проведут две премьеры: интерактивную программу «Искусство объединяет» и театрализованную поэтическую программу «О, православная земля священных памятников Пскова...».

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