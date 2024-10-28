Магнитная буря обрушилась на Землю

10:14, 28 октября 2024, ПАИ

Магнитная буря обрушилась на Землю сегодня, 28 октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

В 8:59 по московскому времени индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг отметки в пять единиц. Это соответствует слабой магнитной буре класса G1, объяснил он.

Прогнозируется, что магнитная буря будет или слабой, или средней. Ожидается, что она будет длиться в течение сегодняшнего дня и завершится утром во вторник, 29 октября.

Ранее сообщалось, что мощнейшая вспышка произошла на Солнце.