Магнитная буря обрушилась на Землю
Магнитная буря обрушилась на Землю сегодня, 28 октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.
В 8:59 по московскому времени индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг отметки в пять единиц. Это соответствует слабой магнитной буре класса G1, объяснил он.
Прогнозируется, что магнитная буря будет или слабой, или средней. Ожидается, что она будет длиться в течение сегодняшнего дня и завершится утром во вторник, 29 октября.
Ранее сообщалось, что мощнейшая вспышка произошла на Солнце.
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