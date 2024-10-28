Как мошенники обманывают военнослужащих, рассказал эксперт
Мошенники стали использовать схему «безопасный счёт» против военнослужащих и их семей, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Согласно действиям этой схемы, злоумышленники звонят или пишут потенциальным жертвам и сообщают об удержании выплаты, положенной военным в соответствии с указом Президента РФ, сообщил Александр Иванов. «Причиной они называют дисциплинарное взыскание или нарушение при выполнении служебных обязанностей в зоне проведения специальной военной операции», – добавил эксперт.
Чтобы сохранить средства, военнослужащему или его семье мошенники советуют перевести накопления с карты на «безопасный счёт», пояснил спикер. Он уточнил, что телефонные аферисты исчезают сразу, как получили деньги жертвы.
Не отвечать на подозрительные звонки и письма советует Александр Иванов. «Если вам пришло подозрительное сообщение или письмо, не реагируйте на них. Следует помнить, что «безопасных» счетов не существует», – рекомендует спикер.
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