О трудоустройстве на работу после обучения в «КофеШколе» рассказали псковичам

15:55, 28 октября 2024, ПАИ

О трудоустройстве на работу после обучения в «КофеШколе» рассказала её руководитель Екатерина Татаринова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 28 октября.

«Детей мы обучаем на будущее, а курсы для взрослых у нас проходят таким образом, что некоторых после них мы трудоустраиваем в нашу компанию», – отметила гостья студии.

Екатерина Татаринова подчеркнула, что благодаря этому удалось частично решить проблему с кадрами. «Мы также часто берём на практику студентов и некоторые приходят к нам работать, а кто-то работает уже давно и стал настоящим профессионалом», – заметила руководитель.

Ранее сообщалось, что Екатерина Татаринова также назвала требования к приёму на обучение в «КофеШколу» и самые популярные направления подготовки.