Более 500 студентов посетило первую пару в новом медицинском корпусе ПсковГУ

16:47, 28 октября 2024, ПАИ

Более 500 студентов собралось на первую пару в учебно-лабораторном корпусе ПсковГУ. Занятия в нём стартовали сегодня, 28 октября. Об этом сообщила директор института медицины и экспериментальной биологии Нина Бугеро в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Сегодня очень знаменательный день не только для ПсковГУ, но и для всей нашей области. Сегодня наши студенты начали обучение в новом учебно-лабораторном корпусе института медицины и экспериментальной биологии», – отметила Нина Бугеро.

Всего в институте обучается более 1,5 тысячи студентов. В его ведении находятся два корпуса, один из них – новый учебно-лабораторный корпус, уточнила она. «Этот корпус рассчитан на более чем тысячу студентов. Здесь мы хотим преподавать более фундаментальные дисциплины, то есть осуществлять обучение 1–3-х курсов. А затем уже наши студенты выходят на практики в учреждения здравоохранения. Сегодня на первой паре у нас было здесь более 500 человек», –рассказала директор института.

Добавим, что фоторепортаж с первого дня занятий в новом корпусе можно посмотреть по ссылке.

Строительство нового корпуса началось в июле 2022 года и осуществлялось силами Министерства обороны РФ. Средства выделили по решению Правительства РФ. В общей сложности из федерального бюджета на реализацию проекта направили более 1,4 миллиарда рублей.