Подолог рассказала, как защититься от ВИЧ и грибка во время маникюра

17:44, 28 октября 2024, ПАИ

Чтобы заразиться ВИЧ на маникюре, достаточно получить раневую поверхность. Так называют раны, ширина которых значительно превосходит глубину, прокомментировала новость о заразившейся во время маникюра псковичке руководитель и ведущий специалист Медицинского Центра подологии Татьяна Красюк.

«Но чаще можно грибковое заражение ногтей. Потому что грибы можно занести не только через режущий инструмент, но и пилки. Кто-то использует индивидуальный инструмент и выбрасывает, а кто-то — многоразовый. Если пилки дорогие, а в салоне или на дому у мастера цены низкие, то я сомневаюсь, что он каждый раз их выбрасывает», — сказала подолог в беседе с ОТР.

Индивидуальные упаковки для стерилизованных инструментов бывают двух типов. Одни нарезаются на специальном оборудовании сразу после обработки и мастера их запечатывают, то есть обертка создается в момент стерилизации. А вторые представляют собой готовые крафт-пакеты с серым или розовым окошком, которое меняет цвет, когда инструмент внутри проходит обработку. Татьяна Красюк рассказала, что слышала о нескольких случаях, а один раз даже стала свидетелем того, как мастера недобросовестно используют такие крафт-пакеты.

«Была такая информация, что некоторые специалисты ногтевого сервиса берут целую упаковку [крафт-пакетов], пустые упаковки без инструментов закладывают в стерилизатор, окошко меняет цвет, а потом уже грязные инструменты кладут туда и запечатывают. А потом ими пользуются, вскрывают пакет при клиенте, как будто он прошел весь цикл стерилизации», — предупредила специалист.

Как правило, инструменты для маникюра стерилизуют в сухожаровых шкафах. Во время обработки их нужно продезинфицировать, промыть и просушить. Температура в устройстве равна примерно 180 градусам, так что на просушку требуется около трёх часов, поэтому из экономии времении и электроэнергии некоторые мастера действуют по недобросовестной схеме. К тому же после такой обработки инструменты приходится чаще затачивать.

Есть ещё стерилизация с помощью автоклавов. Но эти устройства используют не везде, потому что они довольно дорогие и для них нужен специальный допуск.

Татьяна Красина однажды видела, как после маникюра мастер просто протерла кусачки салфеткой, положила их в стерилизатор без дезинфицирующего раствора и не включила его. «А потом пришла клиентка и она оттуда достала кусачки. Дезраствор крайне необходим, потому что он на 99% убивает бактерии и вирусы, но он не убивает споровые инфекции», — подчеркнула подолог.

Клиенты салонов красоты могут заразиться любыми инфекциями, которые передаются через кровь, обратила внимание Красюк. Но это касается ситуаций, когда мастера не стерилизуют инструменты или делают это неправильно. Если специалисты дезинфицируют, промывают, делают пробу на скрытую кровь и моющие средства, а затем стерилизуют инструменты, то никакой опасности нет. Еще важно, чтобы мастер использовал одноразовые пилки.

Первым делом стоит попросить мастера показать, где он стерилизует свои инструменты. На емкости с дезинфицирующей жидкостью должна стоять сегодняшняя дата. Там же обязательно пишут, кто именно разлил раствор, а также указывают его процентное соотношение и название. Обычно информацию пишут на пластыре и клеят его на емкость.

«Я бы попросила рассказать весь цикл дезинфекции и стерилизации. Если вам его расскажут, то процентов 95, что инструмент стерилизуют. Потому что если человек все знает и не стерилизует, тогда он просто дурак», — высказалась Красюк.

У каждого мастера должны быть журналы предстерилизационной обработки и стерилизации, которые они обязаны вести. Там указывают время обработки, дату, тип инструмента и название раствора. В журналы должны быть наклеены и пять индикаторов, которые меняют цвет, когда сухожаровой шкаф доходит до нужной температуры. Их кладут в каждый угол и посередине камеры, чтобы точно понимать, что температура равномерна. Можно попросить ознакомиться и с этими документами, порекомендовала собеседница ОТР.

Если мастер работает на дому, то он должен соблюдать все эти правила, а еще выделить отдельное помещение под маникюр. В комнате не должно быть ничего, кроме оборудования для оказания услуг. Он обязан также пользоваться кожным антисептиком, нанося его как на руки клиентов, так и на свои. Важно знать, что у этих средств есть сроки экспозиции — периода, за который они высыхают и начинают работать. У растворов со спиртом они составляют примерно 30 секунд. Поэтому лишь спустя это время можно надевать перчатки и работать.