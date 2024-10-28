Золотую свадьбу отпраздновала семья из Пыталовского муниципального округа

19:37, 28 октября 2024, ПАИ

50-летие совместной жизни отпраздновала семья Евгения и Тамары Медведевых из Пыталовского муниципального округа сегодня, 28 октября. Об этом глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева сообщила в своём телеграм-канале.

«Уважаемые Евгений Александрович и Тамара Васильевна! Поздравляю вас с замечательным юбилеем! Вы полвека прожили в любви и согласии, сумели сохранить своё чувство во всех испытаниях, вырастили детей достойными людьми, делились с другими своим жизненным опытом и помогали тем, кто просил о помощи. Пусть каждый день вашей жизни будет светлым и радостным. Оставайтесь такими же любящими и впредь! От всей души желаю вам всех благ, здоровья, счастья и встретить бриллиантовый юбилей!» – поздравила Вера Кондратьева.

Ранее сообщалось, что 33 псковские семьи, которые отметили в этом году золотую свадьбу, получили медали «50 лет совместной жизни».