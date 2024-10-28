На литературный квиз приглашают псковскую молодёжь

21:17, 28 октября 2024, ПАИ

Литературное пространство Пскова приглашает молодёжь на литературный квиз в формате командных соревнований. Мероприятие состоится 5 ноября, сообщили организаторы.

Площадкой для проведения квиза станет креативное пространство «Лофт» (Спортивная улица, 1б). Начало мероприятия в 19:00.

«Это отличная возможность не только узнать что-то новое, но и собрать команду друзей и единомышленников. Участников ждут интересные вопросы об искусстве (и не только), весёлая атмосфера и, конечно, призы для победителей», – отметили в Псковском молодёжном центре.

Приглашается к участию молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет, необходимо быть в составе команды от четырёх до пяти человек. Прохождение регистрации обязательно. Зарегистрироваться на мероприятие можно до 4 ноября 15:00 по ссылке. Участие бесплатное, количество команд ограничено.

Ранее сообщалось, что большая зарядка в честь Дня тренера пройдёт в Пскове 30 октября.