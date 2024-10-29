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Общество

Солнце лишило жителей Земли возможности наблюдать за ещё одной кометой

28 октября комета C/2024 S1 (ATLAS) достигла перигелия, самой близкой к Солнцу точки своей орбиты, и распалась. Ранее астрономы надеялись, что комета может стать видимой невооружённым глазом, но эти надежды не оправдались, сообщил синоптик Михаил Леус в своём телеграм-канале.

Последние мгновения кометы C/2024 S1 (ATLAS), летящей к Солнцу 28 октября 2024 года. Источник: ESA / NASA SOHO

Комета C/2024 S1 (ATLAS) была впервые обнаружена 27 сентября проектом Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) на Гавайях. Она принадлежит к семейству комет Крейца, которые следуют по схожей орбите, приближаясь к Солнцу каждые 500-800 лет. Предполагается, что кометы Крейца являются фрагментами одной кометы, которая распалась в прошлом.

Комета C/2024 S1 (ATLAS) прошла ближайшую к Земле точку 23 октября, достигнув звёздной величины 8,7, слишком тусклой, чтобы её можно было увидеть невооружённым глазом. После этого сближения комета начала двигаться в сторону Солнца, и её можно было увидеть только приборами для наблюдения за Солнцем.

Кометы, такие как C/2024 S1 (ATLAS), представляют собой замёрзшие объекты, состоящие из газов, камней и пыли, оставшиеся с начала существования Солнечной системы. Некоторым кометам требуется до сотен тысяч или миллионов лет, чтобы совершить оборот вокруг Солнца, другие могут совершать обороты за гораздо более короткие промежутки времени.

Другая комета, C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), «пережила» максимальное сближение с Солнцем 27 сентября и стала видимой невооружённым глазом в течение большей части октября. Её могли наблюдать и жители Псковской области.

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