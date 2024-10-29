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Общество

Новые обломки советского самолёта нашли поисковики в Пыталовском районе

Новые обломки самолета Ар-2 нашли поисковики пыталовского отряда «Поиск-97» и «Феникс» Ямало-Ненецкого автономного округа в Пыталовском районе. Об этом пишет газета «Наша жизнь».

Новые обломки советского самолета нашли поисковики в Пыталовском районе. Фото: газета «Наша жизнь»

Работы в районе деревень Плахтерево и Долгоборье по поиску номеров двигателя и самолета для установления экипажа ведутся уже давно.

«Как отмечают поисковики, земля по-прежнему хранит свои тайны, но шаг за шагом, держа металлоискатели и лопаты, они продвигались среди деревьев, отрабатывая сантиметр за сантиметром», – отметили в газете.

  • Новые обломки советского самолета нашли поисковики в Пыталовском районе
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Новые обломки советского самолета нашли поисковики в Пыталовском районе
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Новые обломки советского самолета нашли поисковики в Пыталовском районе
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Новые обломки советского самолета нашли поисковики в Пыталовском районе
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Новые обломки советского самолета нашли поисковики в Пыталовском районе
    Фото: газета «Наша жизнь»

После часовых поисков было найдено много обломков и кусков металла. Но ни на одном не оказалось номеров или обозначений, позволяющих идентифицировать экипаж.

Ранее сообщалось, что поисковики обнаружили несколько элементов обшивки, а также детали от кабины пилота и элементы системы охлаждения.

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