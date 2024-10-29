Новые обломки советского самолёта нашли поисковики в Пыталовском районе

09:33, 29 октября 2024, ПАИ

Новые обломки самолета Ар-2 нашли поисковики пыталовского отряда «Поиск-97» и «Феникс» Ямало-Ненецкого автономного округа в Пыталовском районе. Об этом пишет газета «Наша жизнь».

Работы в районе деревень Плахтерево и Долгоборье по поиску номеров двигателя и самолета для установления экипажа ведутся уже давно.

«Как отмечают поисковики, земля по-прежнему хранит свои тайны, но шаг за шагом, держа металлоискатели и лопаты, они продвигались среди деревьев, отрабатывая сантиметр за сантиметром», – отметили в газете.



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»









После часовых поисков было найдено много обломков и кусков металла. Но ни на одном не оказалось номеров или обозначений, позволяющих идентифицировать экипаж.

Ранее сообщалось, что поисковики обнаружили несколько элементов обшивки, а также детали от кабины пилота и элементы системы охлаждения.