Новые обломки советского самолёта нашли поисковики в Пыталовском районе
Новые обломки самолета Ар-2 нашли поисковики пыталовского отряда «Поиск-97» и «Феникс» Ямало-Ненецкого автономного округа в Пыталовском районе. Об этом пишет газета «Наша жизнь».
Работы в районе деревень Плахтерево и Долгоборье по поиску номеров двигателя и самолета для установления экипажа ведутся уже давно.
«Как отмечают поисковики, земля по-прежнему хранит свои тайны, но шаг за шагом, держа металлоискатели и лопаты, они продвигались среди деревьев, отрабатывая сантиметр за сантиметром», – отметили в газете.
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
После часовых поисков было найдено много обломков и кусков металла. Но ни на одном не оказалось номеров или обозначений, позволяющих идентифицировать экипаж.
Ранее сообщалось, что поисковики обнаружили несколько элементов обшивки, а также детали от кабины пилота и элементы системы охлаждения.
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