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Общество

Почти 170 человек госпитализировали с пневмонией в псковскую инфекционку за неделю

169 человек госпитализировали в Псковскую областную инфекционную больницу с пневмонией с 22 по 28 октября, сообщили ПАИ в учреждении.

Почти 170 человек госпитализировали с пневмонией в псковскую инфекционку за неделю. Фото: ПАИ

Из общего числа заболевших – 100 детей и 69 взрослых. При этом 61% заболевших – дети от семи до 15 лет.

«Судя по количеству обращений в инфекционную больницу, в отчётном периоде заболеваемость внебольничной пневмонией снизилась на 4 % по сравнению с предшествующей неделей. Однако показатель остаётся высоким. На этой неделе среди детей заболеваемость выросла на 15 %, а среди взрослого населения снизилась на 24 %», – подчеркнули в больнице.

Всего с 1 сентября по 28 октября в медучреждение госпитализировали 335 детей, а ещё 234 ребёнка за этот период находилось на амбулаторном лечении. Также было госпитализировано 280 взрослых и ещё 304 проходили амбулаторное лечение.

Ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, ждать ли псковичам вторую волну заболеваемости внебольничной пневмонией.

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