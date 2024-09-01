Более 59 тысяч гостей и жителей города посетили выставку «Россия начинается здесь» в Пскове

14:05, 01 сентября 2024, ПАИ

59 500 гостей и жителей города посетили выставку «Россия начинается здесь» в Финском парке в Пскове с 23 по 31 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним, что в выставке принимали участие все 26 муниципалитетов региона.

Выставка, посвященная 80-летию Псковской области, открылась в Пскове 23 августа. Площадка начала свою работу с презентации города Пскова. В первый день на сцене выступила певица Ёлка. Её выступление посетило 15 тысяч человек.

Все новости с празднования 80-летия образования Псковской области можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.