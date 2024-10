Первый областной чемпионат по гонке дронов пройдёт в Псковском районе

17:19, 29 октября 2024, ПАИ

Первый чемпионат Псковской области по гонке дронов пройдёт в рамках фестиваля «Спортсмены будущего». Состязания пройдут в деревне Писковичи Псковского района 2 ноября, сообщили ПАИ в региональном комитете по спорту.

Медали соревнований разыграют в гонках на малых и больших дронах, а также в гонке на техническом симуляторе DCL the Game в личном зачёте. Напомним, что всего в рамках финального этапа проекта «Спортсмены будущего» пройдут соревнования в девяти дисциплинах: CS2, Dota 2, фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, лазерный бой, Just Dance (ритм симулятор), DCL – The Game, спортивное программирование и интерактивный футбол.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Спортсмены будущего» и реализуется при грантовой поддержке «Движения первых».

