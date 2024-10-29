Навигация на Талабские острова завершится 5 ноября
В связи с наступлением осенне-зимнего периода навигация пассажирских катеров МУП «Колхоз имени Залита» завершается с 5 ноября текущего года. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Последний день работы катера в этом году – 4 ноября.
2 ноября катер будет ходить по расписанию субботы с отправлением в 10:00 от деревни Толба, 3 и 4 ноября – по расписанию воскресенья с отправлением от Толбы в 14:00.
«Завершающийся навигационный сезон был удачным и активным. Число наших земляков и гостей района, которым удалось полюбоваться красотой Талабских островов, мы сообщим в ближайшее время», – отметила Наталья Фёдорова.
Ранее сообщалось, что названа причина понижения уровня воды в реках региона и Псковско-Чудском озере.
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