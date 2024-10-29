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Общество

Волонтёры Пустошки изготовили блиндажные свечи

Сегодня, 29 октября, в районной библиотеке состоялось очередное практическое добровольческое мероприятие – изготовление блиндажных свечей для военнослужащих. Об этом пишет районная газета «Вперёд».

Волонтёры Пустошки изготовили блиндажные свечи. Фото здесь и далее Елены Котисовой

К общему делу привлекли школьную молодёжь. «Читальный зал на короткое время превратился в цех для производства частичек тепла для бойцов, для поддержки наших защитников. Работники библиотеки, активисты провели своеобразный мастер-класс, и работа закипела», – пишет газета.

На мероприятие пришёл социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Пустошкинском районе Дмитрий Бугряков. Он приветствовал собравшихся и пообещал изготовленные свечи доставить по адресу вместе с автомобилем, который будет переправлен на территорию СВО.

Отметим, помощь бойцам также можно оказать, передав расходные материалы (парафин, картон, чистые использованные консервные банки). Также требуются тёплые вещи для отправки бойцам.

Ранее сообщалось, что волонтёры регионального штаба Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» помогают семьям псковских военнослужащих, находящихся на передовой СВО.

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