Эксперт назвала самые калорийные фрукты и ягоды

22:41, 29 октября 2024, ПАИ

Среди фруктов и ягод высокой калорийностью отличаются бананы и виноград. Об этом рассказала «Известиям» врач-терапевт и диетолог Елена Устинова сегодня, 29 октября.

Чем больше углеводов, тем выше калорийность. В большинстве фруктов на 100 граммов приходится примерно 10 граммов углеводов. Но есть фрукты, такие как бананы, виноград, хурма и авокадо, которые содержат больше углеводов и, соответственно, имеют более высокую калорийность.

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