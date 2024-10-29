Внеочередная сессия депутатов прошла в администрации Печорского муниципального округа

23:23, 29 октября 2024, ПАИ

Внеочередная сессия депутатов прошла в администрации Печорского муниципального округа сегодня, 29 октября. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

На повестке дня было три вопроса. Сначала депутаты заслушали доклад директора муниципального автономного учреждения «Благоустройство» Кирилла Соколова о деятельности муниципального предприятия в 2023 году.

В целом предприятие по итогам 2023 года работало стабильно, однако надо понимать, что достижению положительного финансового результата мешает большая дебиторская задолженность. Главным должником на сегодня остаётся бывший регоператор ООО «Экопром».

МАУ «Благоустройство» как управляющая компания в настоящее время терпит убытки. Это связано с тем, что муниципальному предприятию были переданы во временное управление все старые многоквартирные дома, от которых отказались другие управляющие компании. Действующий тариф при временном управлении не позволяет полностью покрыть необходимые потребности этих многоквартирных домов, износ которых очень велик. Да и сами жильцы позволяют себе не платить годами. Для решения вопроса необходимы поддержка администрации муниципалитета, приобретение новой техники и работа с должниками.

Также депутаты рассмотрели и приняли положение «Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Печорского МО» и внесли изменения в бюджет.