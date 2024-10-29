В Великих Луках началось строительство мемориального парка воинской славы

23:50, 29 октября 2024, ПАИ

В Великих Луках началось строительство мемориального парка воинской славы. Об этом пишет районная газета «Великолукская правда. Новости».

Комплекс, посвящённый памяти героев, погибших при выполнении задач специальной военной операции, будет располагаться вблизи братского кладбища, где похоронены солдаты Советской армии.

Парк будет расположен рядом с территорией братского захоронения, он включит в себя действующую аллею Памяти 6-й роты 104-го гвардейского Краснознамённого ордена Кутузова десантно-штурмового полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии ВДВ и плац юнармейцев.