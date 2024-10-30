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Экономика

Россия сократила ввоз бананов из Эквадора до минимума 2012 года

В России сократились поставки бананов из Эквадора до показателей 2012 года, пишет газета «Известия».

Фото: ПАИ

За январь – август 2024 года в страну ввезли 776 тысяч тонн, что на 20 % меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Такой минимальный ввоз наблюдался 12 лет назад – тогда, в 2012 году, ввезли 755 тысяч тонн бананов.

За последние пять лет Россия закупала у Эквадора в среднем около 958 тысяч тонн бананов.

Однако Россия продолжает оставаться одним из главных покупателей бананов у республики – на её долю приходится от 20 до 25 % экспорта фрукта.

Ранее сообщалось, что бананы находятся под угрозой исчезновения из-за грибковой инфекции. Подробнее читайте здесь.

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