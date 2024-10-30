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Общество

В России стали чаще интересоваться винными турами

Эксперты отметили у россиян повышение спроса на винные, зелёные и ретрит-туры, пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитиков.

По данным исследователей, спрос на винные туры повысился у россиян на 33 %. В то же время стали чаще интересоваться и зелёными турами, которые предполагают отдых на природе и экологически чистых маршрутах. Спрос на экологический туризм вырос на 28 %. Также россияне стали ездить на ретрит-туры, во время которых люди отдыхают в тишине и уединении вдали от городской суеты.

Кроме отдыха, жители России стали ездить и за новыми знаниями – на 14 % увеличился спрос на образовательные туры.

Велотуры, которые последние пару лет пользовались популярностью у россиян, стали терять свою привлекательность. Спрос на них упал на 9 %. Снижение спроса коснулось также круизных, пляжных и паломнических туров.

Самыми популярными турами у россиян по-прежнему остаются гастрономические, экскурсионные, горнолыжные и приключенческие, подчеркнули аналитики.

Напомним, что Псковская область представила национальный туристический маршрут «С грохотом по фермам, или Глаза боятся, а руки делают», который проходит по интересным местам и эколокациям Псковской земли: фермам, хуторам и усадьбам.

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