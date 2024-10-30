Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как понять, что маникюр сделают безопасно: советы псковичкам от специалиста

У псковички во время обследования обнаружили ВИЧ-инфекцию. Специалисты рассказали, что одной из возможных причин заражения могла стать процедура маникюра. Телеканал «Первый Псковский» выяснил, насколько безопасны такие косметические процедуры.

Скриншот из сюжета «Первого Псковского»

Мастер по маникюру Дарья Павлова уже семь лет в профессии. По её словам, одной из самых важных процедур в этой работе является обработка инструментов. От этого зависит здоровье и мастера, и клиентов, подчеркнула она.

«Если мы берём медицинский инструмент, который используется на нескольких людях, то мы его обрабатываем в два больших этапа. У нас есть этап дезинфекции, и его цель – убить всех возбудителей инфекции. Медицинские инструменты я должна сложить в специальный раствор. Он готовится из специальных концентратов, которые утверждены Роспотребнадзором как действительно убивающие всех возбудителей вещества», – обратила внимание мастер.

Вторым этапом идёт стерилизация – уничтожение болезнетворных микроорганизмов. Об успешном прохождении этапа скажут индикаторы на крафт-пакете. Они вклеиваются в специальный журнал. И чтобы убедиться в своей безопасности, любой клиент может их запросить. Одноразовые инструменты, такие как пилочки, щётки, палочки, после использования должны быть утилизированы, пояснила мастер по маникюру. Также специалисты должны обрабатывать и поверхности, добавила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 октября 2024

Стало известно, как псковские ученики добираются до школы
30 октября 2024

Восемь партий молочной продукции сняли с продажи в Псковской области за девять месяцев
30 октября 2024

Акцию «Чистые берега» провели сотрудники Пушкинского заповедника
30 октября 2024

Налоговые льготы, поправки в бюджет и благоустройство сквера у гостиницы обсудили в Псковском областном Собрании
30 октября 2024

Журналисты Псковской области участвуют в телекинофоруме «Новая реальность»
30 октября 2024

74% работающих псковичей предпочтут премию корпоративу
30 октября 2024

Как понять, что маникюр сделают безопасно: советы псковичкам от специалиста
30 октября 2024

За жизнь воробьиного сыча борются в подворье «Птичий дворик» в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...