Как понять, что маникюр сделают безопасно: советы псковичкам от специалиста

11:28, 30 октября 2024, ПАИ

У псковички во время обследования обнаружили ВИЧ-инфекцию. Специалисты рассказали, что одной из возможных причин заражения могла стать процедура маникюра. Телеканал «Первый Псковский» выяснил, насколько безопасны такие косметические процедуры.

Мастер по маникюру Дарья Павлова уже семь лет в профессии. По её словам, одной из самых важных процедур в этой работе является обработка инструментов. От этого зависит здоровье и мастера, и клиентов, подчеркнула она.

«Если мы берём медицинский инструмент, который используется на нескольких людях, то мы его обрабатываем в два больших этапа. У нас есть этап дезинфекции, и его цель – убить всех возбудителей инфекции. Медицинские инструменты я должна сложить в специальный раствор. Он готовится из специальных концентратов, которые утверждены Роспотребнадзором как действительно убивающие всех возбудителей вещества», – обратила внимание мастер.

Вторым этапом идёт стерилизация – уничтожение болезнетворных микроорганизмов. Об успешном прохождении этапа скажут индикаторы на крафт-пакете. Они вклеиваются в специальный журнал. И чтобы убедиться в своей безопасности, любой клиент может их запросить. Одноразовые инструменты, такие как пилочки, щётки, палочки, после использования должны быть утилизированы, пояснила мастер по маникюру. Также специалисты должны обрабатывать и поверхности, добавила она.