74% работающих псковичей предпочтут премию корпоративу

11:35, 30 октября 2024, ПАИ

74 % экономически активного населения Пскова предпочли бы получить премию взамен посещения корпоратива. Совместное времяпровождение с коллегами в неформальной обстановке выбирает лишь каждый пятый, следует из данных опроса SuperJob.

За посещение корпоратива более активно выступает молодое население города. 24 % псковичей до 34 лет согласились бы посетить праздник. А 80 % от 35 до 45 лет выбрали бы деньги.

Те, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц, и те, у кого зарплата выше 100 тысяч рублей, сошлись во мнении: 80 % из них также согласились бы на премию.

Суммы, которые сотрудники предпочтут получить, в среднем составляют 60 тысяч рублей, однако есть и другие варианты. Так, 2 % опрошенных согласились бы на любую выплату. Премия до десяти тысяч рублей устроила бы 22 % респондентов, а 18 % согласились бы на денежное вознаграждение от десяти до 30 тысяч рублей. 7 % респондентов мечтают о премии более 200 тысяч рублей.

Добавим, что в Пскове стремительно заканчиваются даты для организации новогодних корпоративов в ресторанах. А цены по сравнению с прошлым годом заметно увеличились.