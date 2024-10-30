Сенатор Алексей Наумец встретился с семьями бойцов СВО в Плюсском муниципальном округе

10:58, 30 октября 2024, ПАИ

Сенатор от Псковской области Алексей Наумец побывал в Плюсском муниципальном округе, где встретился с семьями бойцов СВО, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Вместе с ним прибыли также представители военной прокуратуры Псковского гарнизона, военного комиссариата, регионального штаба Комитета семей воинов Отечества, регионального филиала фонда «Защитники Отечества», органов местного самоуправления и психологи.

«У нас сегодня главная задача, чтобы мы как можно больше смогли решить вопросов сразу здесь. Михаил Юрьевич Ведерников специально расширил нашу рабочую группу. Сейчас мы прибыли большим составом, чтобы разобраться во всех вопросах, грамотно подсказать, как их решить с дальнейшим сопровождением до конечной точки. Хорошо, что есть фонд «Защитники Отечества», представители которого много делают», – сказал Алексей Наумец.

Сенатор напомнил и о работе общественных помощников главы региона. В Плюсском муниципальном округе в постоянном контакте с семьями бойцов СВО находится общественный помощник губернатора Псковской области Татьяна Степанькова.

Также сенатор встретился с родственниками участников СВО в Стругокрасненском муниципальном округе. Выезды команды специалистов во главе с сенатором от Псковской области Алексеем Наумцом в муниципалитеты региона продолжатся.