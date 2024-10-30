Журналисты Псковской области участвуют в телекинофоруме «Новая реальность»

11:38, 30 октября 2024, ПАИ

Руководитель медиацентра ПАИ Алёна Комарова и корреспондент телеканала «Первый Псковский» Ольга Давыдова принимают участие в международном телекинофоруме «Новая реальность». В эти дни он проходит в Железноводске Ставропольского края.

В программе запланированы творческие встречи, круглые столы и мастер-классы от выдающихся деятелей телевидения и кино. В их числе – заместитель главного директора, главный редактор телекомпании «Москва 24» Дмитрий Щугорев. С участниками форума спикер поговорил о современных форматах, которые используют на телевидении и в Telegram-каналах, построении журналистских текстов, творческом кризисе, мотивации корреспондентов, профессиональном росте и многом другом.

Добавим, что форум организовал Союз журналистов России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Напомним, что репортаж «Первого Псковского» стал номинантом международного телекинофорума «Новая реальность – 2024».