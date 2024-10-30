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Спорт

Подведены итоги ещё двух дисциплин спартакиады предприятий Пскова

Подведены итоги ещё двух дисциплин спартакиады предприятий Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе турнира.

  • Подведены итоги ещё двух дисциплин Спартакиады предприятий Пскова
    Фото: пресс-служба Спартакиады предприятий Пскова
  • Подведены итоги ещё двух дисциплин Спартакиады предприятий Пскова
    Фото: пресс-служба Спартакиады предприятий Пскова
  • Подведены итоги ещё двух дисциплин Спартакиады предприятий Пскова
    Фото: пресс-служба Спартакиады предприятий Пскова
  • Подведены итоги ещё двух дисциплин Спартакиады предприятий Пскова
    Фото: пресс-служба Спартакиады предприятий Пскова

В командном зачёте по настольному теннису лучшими стали сотрудники Псковской таможни, серебро у спортсменов Псковских тепловых сетей, а замкнули тройку лидеров теннисисты ООО «Спецпроект». В личном зачёте победил Александр Григорьев из теплосетей.

Команда «Агросельхоз» стала победителем командного зачёта по интерактивному футболу. Серебро завоевали сотрудники «Медиацентра 60». Третье место у Федерации лазерного боя. Золото в этой дисциплине завоевала Анастасия Янкина.

Напомним, что в программу спартакиады вошли фиджитал-баскетбол, мини-футбол, шахматы, настольный теннис, лазертаг, дартс и интерактивный футбол.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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