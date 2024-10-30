Подведены итоги ещё двух дисциплин спартакиады предприятий Пскова

13:15, 30 октября 2024, ПАИ

Подведены итоги ещё двух дисциплин спартакиады предприятий Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе турнира.



Фото: пресс-служба Спартакиады предприятий Пскова



Фото: пресс-служба Спартакиады предприятий Пскова



Фото: пресс-служба Спартакиады предприятий Пскова



Фото: пресс-служба Спартакиады предприятий Пскова







В командном зачёте по настольному теннису лучшими стали сотрудники Псковской таможни, серебро у спортсменов Псковских тепловых сетей, а замкнули тройку лидеров теннисисты ООО «Спецпроект». В личном зачёте победил Александр Григорьев из теплосетей.

Команда «Агросельхоз» стала победителем командного зачёта по интерактивному футболу. Серебро завоевали сотрудники «Медиацентра 60». Третье место у Федерации лазерного боя. Золото в этой дисциплине завоевала Анастасия Янкина.

Напомним, что в программу спартакиады вошли фиджитал-баскетбол, мини-футбол, шахматы, настольный теннис, лазертаг, дартс и интерактивный футбол.

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