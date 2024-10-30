Лев Шлосберг* снова оштрафован за нарушение порядка деятельности иноагента
Политик Лев Шлосберг* снова оштрафован за нарушение порядка деятельности иноагента. Решение по делу об административном правонарушении вынес Псковский городской суд, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Лев Шлосберг* разместил в социальной сети «ВКонтакте» под своим именем информационный материал, не указав статус иноагента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ).
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Подобные штрафы Льву Шлосбергу* назначались неоднократно.
* Признан Минюстом иноагентом.
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