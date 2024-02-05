Льва Шлосберга* повторно оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента
Псковского политика Льва Шлосберга* повторно оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Псковский городской суд рассмотрел ещё одно дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), в отношении Шлосберга*.
Судом он признан виновным в совершении указанного административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Сегодня уже сообщалось, что Льва Шлосберга* оштрафовали на ту же сумму и по той же причине. Кроме того, политик оштрафован на 32 тысячи рублей за дискредитацию российской армии.
* Признан Минюстом иноагентом.
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