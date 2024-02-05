Льва Шлосберга* повторно оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента

17:09, 05 февраля 2024, ПАИ

Псковского политика Льва Шлосберга* повторно оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Псковский городской суд рассмотрел ещё одно дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), в отношении Шлосберга*.

Судом он признан виновным в совершении указанного административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Сегодня уже сообщалось, что Льва Шлосберга* оштрафовали на ту же сумму и по той же причине. Кроме того, политик оштрафован на 32 тысячи рублей за дискредитацию российской армии.

* Признан Минюстом иноагентом.