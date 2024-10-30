Сергей Бухаров: Востребованность ФОКОТа на Никольской очень высокая

17:37, 30 октября 2024, ПАИ

Новый ФОКОТ на улице Никольской в Пскове пользуется большой популярностью, заявил исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи городской администрации Сергей Бухаров в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 октября.

ФОКОТ расположен в спальном микрорайоне, где много новых домов. «Востребованность очень высокая. Как только он открылся, с семи утра мы уже наблюдали людей на стадионе. Довольно большое количество граждан, которые прогуливаются и занимаются там спортом», – подчеркнул Сергей Бухаров.

Через месяц по пожеланию граждан туда ещё добавили антивандальный стол для настольного тенниса. «Там есть, напомню, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, тренажёры, воркаут-площадка. Просто мультикомплекс, который может привлечь граждан с близлежащих домов для занятий спортом. Сейчас мы прорабатываем вопрос с привлечением туда спортшкол в летний период», – добавил спикер.

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