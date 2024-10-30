На три дня в ноябре изменится расписание поезда из Пскова в Дно

17:47, 30 октября 2024, ПАИ

В связи с изменением расписания движения поезда №6507 Луга - Псков изменится расписание движения пригородного поезда № 6660 Псков - Дно. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

11, 18, 25 ноября он будет отправляться из Пскова в 10:07. Затем расписание будет таким: Березки 10:15 - 10:27, Кеб 10:44 - 10:49, Карамышево 11:07 - 11:09, Вешки 11:28 - 11:30, Подсевы 11:46 - 11:47, Лунево 11:55 - 12:05, Порхов 12:27 - 12:29, Роща 12:50 - 12:52, Пост 557 км 13:13.

В Дно состав прибудет в 13:16.