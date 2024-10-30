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Печорскую лингвистическую гимназию посетили депутаты муниципального Собрания

Депутаты Печорского муниципального округа посетили Печорскую лингвистическую гимназию. Директор гимназии Олег Кузьминых провёл экскурсию по зданию, пишет районная газета «Печорская правда».

Печорскую лингвистическую гимназию посетили депутаты муниципального Собрания. Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

Напомним, что с 1 сентября 2024 года Печорская лингвистическая гимназия переехала в здание на улице Свободы, 27. Это здание было построено в 1925 году и является объектом культурного наследия. Специалистам удалось восстановить уникальные архитектурные элементы – метлахскую плитку, изобретённую в XIX веке, и лепнину.

«Отреставрированное здание сохранило свой исторический облик, и здесь снова звучат детские голоса. Внутри специалистам удалось восстановить многие исторические элементы. Удивление вызвали питьевые фонтанчики, которым, как и зданию, ни много ни мало почти 100 лет. Они были заглушены ещё в 50–60-х годах. И вот работают! Переходя на современность, все учебные кабинеты оборудованы по последнему слову техники: новая мебель, магнитные и электронные доски, учебные пособия, наглядные материалы, развивающие игры для младших школьников, чтобы не бегать на перемене по коридорам, а развивать моторику, ум и смекалку. Удивительной красоты актовый зал вызвал настоящий восторг у некоторых гостей», – пишет газета.

Также сделано новое ограждение по периметру учреждения, которое отлично сочетается с историческим обликом здания, проведены планировка и благоустройство территории.

«Кухня и столовая – это у нас вообще отдельное государство. Всё здесь сделано так, чтобы не мешать учебному процессу: отдельный вход, санузел, окно для приёма продуктов от поставщиков», – рассказал Олег Кузьминых.

Отремонтированы подвальные помещения, где расположились индивидуальный тепловой пункт и серверная. Чтобы сохранить исторический облик здания, все окна и двери здесь сделаны из массива лиственницы, подоконники – из дубового массива, а латунные ручки ещё больше погружают посетителей в эпоху начала прошлого века.

Олег Кузьминых с уважением и благодарностью отозвался о подрядной организации ООО «Августина», которая не только выполнила работы, но и сейчас продолжает сотрудничество с учреждением. Также директор гимназии выразил благодарность профильному комитету правительства Псковской области и лично губернатору Михаилу Ведерникову.

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