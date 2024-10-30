Печорскую лингвистическую гимназию посетили депутаты муниципального Собрания

23:32, 30 октября 2024, ПАИ

Депутаты Печорского муниципального округа посетили Печорскую лингвистическую гимназию. Директор гимназии Олег Кузьминых провёл экскурсию по зданию, пишет районная газета «Печорская правда».

Напомним, что с 1 сентября 2024 года Печорская лингвистическая гимназия переехала в здание на улице Свободы, 27. Это здание было построено в 1925 году и является объектом культурного наследия. Специалистам удалось восстановить уникальные архитектурные элементы – метлахскую плитку, изобретённую в XIX веке, и лепнину.

«Отреставрированное здание сохранило свой исторический облик, и здесь снова звучат детские голоса. Внутри специалистам удалось восстановить многие исторические элементы. Удивление вызвали питьевые фонтанчики, которым, как и зданию, ни много ни мало почти 100 лет. Они были заглушены ещё в 50–60-х годах. И вот работают! Переходя на современность, все учебные кабинеты оборудованы по последнему слову техники: новая мебель, магнитные и электронные доски, учебные пособия, наглядные материалы, развивающие игры для младших школьников, чтобы не бегать на перемене по коридорам, а развивать моторику, ум и смекалку. Удивительной красоты актовый зал вызвал настоящий восторг у некоторых гостей», – пишет газета.

Также сделано новое ограждение по периметру учреждения, которое отлично сочетается с историческим обликом здания, проведены планировка и благоустройство территории.

«Кухня и столовая – это у нас вообще отдельное государство. Всё здесь сделано так, чтобы не мешать учебному процессу: отдельный вход, санузел, окно для приёма продуктов от поставщиков», – рассказал Олег Кузьминых.

Отремонтированы подвальные помещения, где расположились индивидуальный тепловой пункт и серверная. Чтобы сохранить исторический облик здания, все окна и двери здесь сделаны из массива лиственницы, подоконники – из дубового массива, а латунные ручки ещё больше погружают посетителей в эпоху начала прошлого века.

Олег Кузьминых с уважением и благодарностью отозвался о подрядной организации ООО «Августина», которая не только выполнила работы, но и сейчас продолжает сотрудничество с учреждением. Также директор гимназии выразил благодарность профильному комитету правительства Псковской области и лично губернатору Михаилу Ведерникову.