До 3 ноября продлевается ограничение движения на улице Карла Маркса в Пскове

12:26, 31 октября 2024, ПАИ

Ограничение движения на участке улицы Карла Маркса в Пскове продлевается до 3 ноября в связи с производственной необходимостью. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

Ограничения действуют на участке улицы Карла Маркса в районе здания № 31/27 на улице Некрасова.

Напомним, они введены для устранения аварийной ситуации, возникшей при проведении работ по реконструкции инженерных сетей водоснабжения.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.