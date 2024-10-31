Техническая готовность псковского экотехнопарка составляет 43%

12:46, 31 октября 2024, ПАИ

Техническая готовность псковского экотехнопарка с учётом закупки оборудования и материалов составляет 43 %, заявила врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева на 38-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 31 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Председатель областного Собрания Александр Котов поинтересовался прогнозируемыми сроками окончания строительства экотехнопарка.

По словам Ксении Григорьевой, перед подрядчиком стоит задача «всю физику завершить до конца года» и в течение первого квартала 2025 года завершить пусконаладочные работы и лицензирование.

Отметим, что экотехнопарк обеспечит сортировку всего объёма отходов (250 тысяч тонн в год), образующихся на территории Псковской области, утилизацию 50 % отходов (компостирование 16,47 %, альтернативное топливо RDF 20,76 %, отбор вторичных материальных ресурсов 17,03 % и их захоронение (не более 50 %).

Добавим, что о строительстве псковского экотехнопарка, импортозамещении, ценном мусоре и пользе сортировки можно прочитать в интервью с подрядчиком на сайте ПАИ по ссылке.