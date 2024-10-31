Лёд появится на водоёмах Псковской области в середине ноября
Ледообразование начнётся на водоёмах Псковской области во второй – третьей декадах ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«В связи со сложившимися гидрометеорологическими условиями начало ледообразования в текущем году на реках и озёрах ожидается в сроки, близкие к норме», – отметили в ведомстве.
Напомним, что циклон принесёт снег на Северо-Запад.
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