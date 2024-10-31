Лёд появится на водоёмах Псковской области в середине ноября

13:18, 31 октября 2024, ПАИ

Ледообразование начнётся на водоёмах Псковской области во второй – третьей декадах ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«В связи со сложившимися гидрометеорологическими условиями начало ледообразования в текущем году на реках и озёрах ожидается в сроки, близкие к норме», – отметили в ведомстве.

Напомним, что циклон принесёт снег на Северо-Запад.